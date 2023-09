Garcia, conferenza Genoa-Napoli: "Bisogna prendere la porta"

L'ex allenatore della Roma ha parlato anche dell'astinenza da gol di Kvaratskhelia, di Osimhen, Simeone e Natan dicendosi sereno in merito ai margini progressi della squadra che ha ereditato da Luciano Spalletti. Appuntamento domani, domenica 16 settembre al "Ferraris", con calcio d'inizio alle 20:45, per la quarta giornata di Serie A.

Garcia presenta Genoa-Napoli: "Kvara a secco? Non sono preoccupato"

De Laurentiis ha spronato il Napoli. Garcia è sulla stessa lunghezza d'onda del presidente degli azzurri: "Ha ragione, c'è una striscia lunga di partite, dobbiamo mostrare di aver fatto già un lavoro importante, ma tanto altro c'è da fare. C'è da migliorare. Avere il possesso e palleggiare è una delle qualità, ma dobbiamo sfruttarla al meglio e finalizzare. Bisogna prendere la porta, non basta tirare".

Si va a Genova per sfidare il Genoa: "Un'ottima squadra, neo-promossa, ok, ma una grande società. Ritrovo anche Strootman in una squadra che non ti concede molto. La parola d'ordine è pensare al campionato. La squadra non deve avere nient'altro in testa e pensare al tour de force che ci attende".

Kvaratskhelia non segna dal 19 marzo scorso: "Non sono preoccupato per lui. Nel primo tempo con la Lazio gli è mancata un po' di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati. Tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i novanta minuti nelle gambe con la Lazio, ma il fatto che abbia giocato due gare intere con la Georgia è una buona notizia per noi".