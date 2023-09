Garcia, Genoa-Napoli e l'alibi Champions: "Difficile concentrarsi prima"

Analisi e autocritica per l'allenatore azzurro dopo il 2 a 2 del Marassi, bravo comunque ha riportare in partita la sua squadra con i cambi: sono stati decisivi gli ingressi di Raspadori e Politano entrambi in rete. "Due punti persi, ma ci serva da lezione": pochi giri di parole per il tecnico

Genoa-Napoli, parole Garcia

Rudi Garcia ha analizzato la prova dei suoi ragazzi: "Sappiamo che non abbiamo giocato bene nel primo tempo. Si è preso due gol da calcio d'angolo, poi abbiamo avuto una reazione da squadra. La luce è arrivata dalla panchina e c'è stato il pareggio, ma sono due punti persi. Arrivavamo da una sconfitta in casa e mi aspettavo che la mia squadra potessere essere un po' più protagonista. Questa gara ci serva da lezione per imparare ad approcciare al meglio le partite e non sempre dover pensare alla reazione".

Cambio tattico: "Dobbiamo avere più frecce nel nostro arco come quella di mettere Raspadori dietro a Osimhen da trequartista. Episodi? C'era un mano sul tocco di Olivera, ma la colpa non è questa perché certi episodi si possono fischiare o meno, ma è mancata la prestazione da parte nostra". Sulla scelta di Ostigard: "Rrahmani non andava rischiato e per quello ha giocato Leo, poi non potevo cambiare tutta la cerniera centrale. Natan avrà il suo spazio, ci ho pensato ma serve che lui possa entrare in una squadra solida. Serve tempo". In chiusura le parole su Raspadori: "Lui può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, ma ha qualità da poter fare anche la mezzala sia a destra che a sinistra".