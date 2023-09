Napoli, Garcia e i primi fantasmi: il labiale di Kvara e il silenzio di ADL

Benedetta sia la partita di Champions in programma mercoledì sera. E! il modo migliore di cui dispone il Napoli per cancellare e rimediare in fretta alla prestazione contro il Genoa, gara finita sul risultato di 2-2 soltanto perché Raspadori e Politano hanno sfoggiato esecuzioni da campione per, prima, dimezzare e, poi, acciuffare il pareggio in casa di una neopromossa in serie A. Domani la squadra volerà a Braga, ottava in classifica nel campionato portoghese dopo 5 giornate e con due sconfitte subite, l’ultima contro la Farense proprio nel turno di campionato giocatosi nel weekend.