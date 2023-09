Napoli, maglia Champions senza il Vesuvio: il perché del cambio in corsa

In serata il Napoli di Rudi Garcia farà il suo esordio in Champions League in casa del Braga con una novità sulla divisa da gioco. I partenopei scenderanno in campo con la seconda maglia, che in occasione della competizione europea, però, sarà diversa rispetto a quella utilizzata in Serie A. Infatti, l'idea di De Laurentiis di stampare il Vesuvio sulla divisa si scontra con il regolamento UEFA e dunque non potrà comparire in gara. Anche sullo store del Napoli, in ogni caso, è comparsa la versione alternativa del secondo kit da gara, semplicemente bianca senza la raffigurazione del Vesuvio.