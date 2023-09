Il Napoli riparte con…tensione: Garcia sempre nel mirino

Non è un problema di risultati. Il Napoli è l’unica italiana ad aver vinto (in trasferta) la gara d’esordio nei gironi di Champions e nella classifica di A ha solo un punto in meno (dopo 4 giornate) rispetto allo scorso torneo conclusosi con la vittoria dello scudetto: i numeri non giustificherebbero la delusione che i tifosi stanno esprimendo soprattutto nei confronti del tecnico. Sono scontenti perché la squadra non convince e nelle ultime due sfide, contro il Genoa ed a Braga , sono arrivati un pareggio ed una vittoria solo per le prodezze di Raspadori, Politano e Di Lorenzo , oltre ad un autogol di Niakitè .

In Portogallo si è notato un leggero progresso da parte di singoli come Lobotka e Olivera , oltre alla conferma di Zielinski che ha giocato per due coprendo la sua zona e costruendo il gioco offensivo. Senza dimenticare le occasioni-gol capitate sul piede di Osimhen , che solo per un difetto di precisione non si sono tramutate in gol.

I deficit del Napoli

Eppure il Napoli continua a mostrare alcuni deficit. a cominciare dall’assetto difensivo. In queste prime 5 gare di stagione ha subito già sei gol (solo con il Sassuolo la porta di Meret è rimasta inviolata) e l’assenza di Kim va considerata come un alibi all’interno di contesto che presenta diverse criticità. A cominciare dalle distanze tra i reparti, eccessive per tenere la linea alta, fino ad arrivare ad un’idea di marcatura mista uomo-zona e sulla quale Juan Jesus è andato talvolta in difficoltà: nei gol subiti da Luis Alberto, Bani e Bruma, il brasiliano avrebbe potuto fare di più. A Braga ha esordito Natan sostituendo Zielinski al 90’ e meno male che il brasiliano è disponibile, visto il ko che ha costretto Rrahmani ad alzare bandiera bianca al 13’ del match giocato al Municipal: domenica a Bologna potrebbero essere utilizzati Ostigard e l’ex Bragantino. La squadra è apparsa ancora appesantita per i carichi di lavoro ai quali i calciatori sono stati sottoposti e che, probabilmente, hanno causato anche una lunga serie di infortuni muscolari. Nove finora da Mario Rui ad Osimhen, da Elmas a Demme, da Simeone ad Anguissa e Politano, fino a Rrahmani e Cajuste, quest’ultimo fermatosi nel riscaldamento prepartita di Braga.

Kvaratskhelia e il gol perduto

Anche Kvaratskhelia è rimasto vittima di un infortunio (trauma contusivo) ed il rendimento in flessione del georgiano rappresenta il più grande mistero dell’ultimo periodo vissuto dal Napoli. A cominciare dai gol. Non va a segno dallo scorso 19 marzo, quando realizzò un rigore nello 0-4 di Torino, mentre per vedere una sua rete su azione bisogna andare indietro fino all’11 marzo, gol poi eletto quale migliore di tutto lo scorso campionato. Un rendimento dai due volti, quello del georgiano sostituito per la terza gara di fila, un cambio di tendenza apparentemente inspiegabile. Eppure i numeri non mentono. Kvara da agosto 2022 a marzo 23 ha segnato 14 gol in 30 gare disputate (una ogni 162’) e ha fornito 14 assist, mentre da marzo e fino alla sfida di Braga di reti ne ha realizzate 0 in 18 partite con un assist che rappresenta l’unico bottino personale in questo periodo di sei mesi trascorsi al buio.

Napoli, certezza Osimhen

E meno male per il Napoli che Osimhen comunque non ha esaurito la vena realizzativa, con 3 reti segnate in queste prime 5 gare, vale a dire una in più dello scorso campionato nell’identico periodo. Il nigeriano ha anche ricevuto dalla Uefa il premio Man of the match al termine della sfida con il Braga. «Non è stata una partita facile e sono felice che ce l’abbiamo fatta. Abbiamo studiato il Braga - ha detto - e avevamo visto che è una squadra difficile da affrontare in casa. Abbiamo avuto molte chance per segnare e alla fine abbiamo vinto, che è la cosa più importante per me».