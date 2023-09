Garcia: "Napoli, subiti solo 8 tiri. Osimhen può fare due gol a partita"

Il Napoli, dopo la vittoria all'esordio in Champions League in casa del Braga, vuole ripartire anche in Serie A dove nelle ultime due uscite ha perso contro la Lazio e pareggiato contro il Genoa. Per farlo, la squadra di Rudi Garcia affronterà il Bologna di Thiago Motta domenica alle 18.

Il tecnico dei partenopei ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia: "100ª partita in Serie A? Sarà importante vincerla. Io sono contento di essere qui e di guidare questo gruppo fantastico. Stiamo facendo un buon lavoro con il mio staff, siamo tutti motivati e concentrati". "Infortuni? Un allenatore spera sempre di avere tutti a disposizione ma non è possibile. Abbiamo dimostrato dall'inizio della stagione che siamo una squadra offensiva, abbiamo sempre fatto gol e potevamo farne di più. A volte ci vogliono i millimetri dalla parte nostra. In campionato abbiamo subito cinque gol, è troppo, ma sono arrivati solo da otto tiri in porta. Non subiamo tanto ma dobbiamo avere più efficacia difensiva".

Garcia: "Thiago Motta? Lo ammiravo già da giocatore" Il tecnico del Napoli ha proseguito: "Sul gioco possiamo migliorare. Con la Lazio si è visto, abbiamo sbagliato il secondo tempo. Ora dobbiamo recuperare in casa del Bologna questi punti, sapendo che sono una squadra forte con un allenatore bravo. Thiago Motta lo ammiravo quando era giocatore e sono contento che stia facendo bene anche ora" per poi dichiarare: "Pregiudizi nei miei confronti? Io ogni volta che vado in città e incontro i tifosi loro mi incoraggiano. In Champions abbiamo vinto meritatamente. Era possibile mettersi al riparo e fare più gol, non avremmo visto il bicchiere mezzo vuoto ma mezzo pieno. Aspettiamo la grande sfida contro il Real Madrid, ma ora torniamo al pane quotidiano. Non siamo contenti perchè siamo quinti e vogliamo entrare tra i primi quattro".

