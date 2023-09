Osimhen furioso con Garcia dopo il cambio: il gesto in diretta tv

BOLOGNA - Proseguono le difficoltà del Napoli campione in carica soprattutto tra la squadra ed il nuovo allenatore Rudi Garcia .

Sul finire del match a Bologna (86') con il punteggio sullo 0-0 l'allenatore decide di sostituire Victor Osimhen il quale, dopo aver fallito il rigore del possibile vantaggio al 72', non ha molto gradito: l'attaccante nigeriano infatti, al momento del cambio, ha avuto un gesto di stizza del nigeriano che indica con la mano il "due" a Garcia, suggerendo probabilmente la doppia punta invece della sostituzione con Simeone. E subito dopo un chiaro cenno con la mano come per mandare a quel paese l'allenatore francese.