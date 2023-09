Napoli, Garcia sul gesto di Osimhen: "Un problema, ci siamo parlati ma..."

L'allenatore degli azzurri, sul gesto di stizza dell'attaccante nigeriano al momento della sua sostituzione, ha aggiunto: "Ci siamo parlati ma quello che ho detto a lui e alla squadra rimane nello spogliatoio".

Rudi Garcia: "Abbiamo tanta qualità in panchina"

Il tecnico francese ha poi espresso il proprio parere sul momento che sta vivendo la squadra, reduce da due punti nelle ultime tre partite di Serie A, e sulle sue scelte di formazione. "Abbiamo tanta qualità in panchina - ha dichiarato ai microfoni di Dazn Garcia - Non possiamo fare tutte le partite per 90 minuti con gli stessi uomini, soprattutto perché giochiamo tra tre giorni, poi ci sarà il Lecce e poi ci sarà il Real Madrid". "Abbiamo quattro gare in nove giorni, i giocatori lo sanno, c'è una squadra che inizia e un'altra che continua nel secondo tempo. Se l'allenatore non conta su tutti i suoi ragazzi non andiamo da nessuna parte" ha concluso l'allenatore del Napoli.