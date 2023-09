Garcia: "Osimhen ama il Napoli. E doveva tirare lui il rigore!"

NAPOLI - " Osimhen? Con lui ho un rapporto ottimo da quando sono arrivato. Anche lui ha avuto sfortuna ultimamente ma è stato sereno come gli avevo detto. Bravo anche nell’assist a Zielinski, era lui che doveva tirare il rigore perché quando uno sbaglia non lo togli dal ruolo di rigorista. Osi e Kvara hanno rimesso l’orologio all’ora giusta. Nessuno voleva fare del male, sia il Tik Tok, che l’attaccante togliendo le foto. Io vi posso assicurare che la maglia la ama e darà tutto quest’anno ". Sono le parole del tecnico del Napoli Rudi Garcia ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 4-1 contro l'Udinese.

Su Kvaratskhelia

"Kvara? Dopo due pali ha fatto gol, è positivo. Negativo che abbiamo preso un gol da Samardzic, che è un bel giocatore. Lo incoraggiamo a saltare l’uomo. Quando lui è allegro sul campo tutto arriva tranquillamente come stasera. Questioni extra campo? Non vi preoccupate per me, ho le spalle abbastanza larghe", conclude Garcia.