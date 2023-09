Osimhen, il gol è una tregua ma il futuro si allontana da Napoli

Basterà il gol segnato all’Udinese per cancellare le ultime 24 ore infernali? Se lo chiedono anche i tifosi del Napoli, terrorizzati dalla possibilità di perdere Victor Osimhen, la cui partenza a gennaio - tra le altre cose - è stata quotata a 5 dai bookmakers. Scenario complicato. Anche se sullo sfondo ci sono top club stranieri come il Chelsea e le faraoniche sirene arabe, già respinte in estate da De Laurentiis che disse no all’offerta da 130 milioni dell’Al Hilal. Ci sarà tempo e modo eventualmente di parlarne, se la trattativa per il rinnovo del contratto non dovesse decollare. Il club azzurro ad agosto aveva promesso all’attaccante il prolungamento fino al 2026 con ritocco dell’ingaggio dagli attuali 5 a 9-10 milioni netti a stagione più l’inserimento di una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni. Dalle chiacchiere estive però non si è poi passati alle cose formali e gli ultimi giorni sono stati decisamente tumultuosi per la punta.