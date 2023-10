Napoli, attento: il Real Madrid di Ancelotti è galactico

Carlo Ancelotti aveva avvisato, alla vigilia dell'incontro, il pubblico di Montilivi: «La sconfitta dell'anno scorso? Non avevamo nulla da giocarci. Questa volta sarà diverso». Ed è andata proprio come Carletto aveva immaginato. Anzi, probabilmente meglio di ogni sua più rosea previsione. E già, perché il Real Madrid arrivava, sì, dalla vittoria contro il Las Palmas di mercoledì scorso, ma tre giorni prima aveva perso in malo modo il derby contro l'Atlético nel primo scontro diretto stagionale: «Abbiamo reagito bene a quella sconfitta», ci ha tenuto, non a caso a sottolineare, a fine gara il tecnico emiliano.

E la verità è che considerato che il Girona si era presentato ai nastri di partenza dell'ottava giornata di campionato in vetta della classifica, anche quello di ieri era stato etichettato come un incontro a cinque stelle, come le tappe di alta montagna del Giro. La trasferta in Catalunya, però, si è ben presto messa in discesa per il prossimo avversario del Napoli in Champions, passato in vantaggio grazie al guizzo di Joselu, imbeccato da Jude Bellingham che, nella ripresa, metterà anche la propria firma sulla terza rete della partita, quella che manderà definitivamente al tappeto gli intraprendenti ragazzi di Michel, usciti dal terreno di gioco a testa alta e tra gli applausi dei propri tifosi che, per qualche giorno, avevano davvero pensato che la loro squadra avrebbe potuto fare uno scherzetto ai madrileni.

Real, la situazione in vista del Napoli

In vista della gara con il Napoli, Ancelotti recupera la miglior versione di Bellingham, vero e proprio mattatore dell'incontro di ieri. Il passaggio illuminato con l'esterno del piede destro, "alla Modric" per intenderci, a Joselu (che non sarà Karim Benzema ma continua a segnare...) e il suo sesto gol in campionato restituiscono al Real Madrid il proprio leader di questo avvio di stagione che, però, nelle ultime uscite, aveva registrato un evidente calo di condizione: «È da tre mesi che mi alleno ogni giorno con Luka e ho solo cercato di essere creativo», ha ammesso il fenomeno inglese sul suo assist. A Girona si è rivisto, inoltre, Vinicius Junior dal primo minuto: «Sta bene. L'ho sostituito prima per evitare problemi. Lui voleva giocare di più. È normale che gli manchi un po' di brillantezza, perché viene da un mese ai box, ma questi 70 minuti gli sono sicuramente serviti».

Real Madrid, il fallo di Nacho

I tre punti strappati all’oramai ex prima della classe hanno proiettato in testa alla classifica proprio i blancos che, tuttavia, hanno lasciato Girona con un sapore di bocca agrodolce per la bruttissima entrata a gamba tesa di Nacho su Portu, costretto a uscire in barella dal campo e portato direttamente in ospedale. Un intervento ancor più incomprensibile, considerato che è arrivato in pieno recupero e a risultato ampiamente acquisito: «Gli è mancata un po’ di lucidità - ha assicurato Ancelotti - . Nacho, però, è un calciatore molto corretto e ha già chiesto scusa, speriamo davvero che non sia nulla di grave». E così, in vista della sfida del Maradona di martedì prossimo, il capitano sarà molto probabilmente in campo considerato che in campionato rimarrà sicuramente fermo per più di un turno.