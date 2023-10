De Laurentiis: "Perché non ho salutato Ancelotti. Osimhen? Napoli via maestra"

Al termine di Napoli-Real Madrid (2-3) , il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis , risponde alle domande di Chiringuito Tv. "Ancelotti è un amico, non l'ho visto perchè non l'ho voluto condizionare prima della partita e adesso è giusto lasciarli festeggiare, ma poi lo rivedrà a Madrid", afferma il patron del Napoli.

De Laurentiis, il rapporto con Ancelotti

Qualche anno fa il presidente dei partenopei prese la difficile decisione di esonerare Ancelotti. Oggi commenta così la presunta divisione del popolo azzurro sul tecnico di Reggiolo: "È un grande gentiluomo. I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare, ma uno come Ancelotti non si può criticare nè come allenatore, né come giocatore né come uomo". Carlo Ancelotti è stato allenatore del Napoli per una stagione e mezza - da maggio 2018 a dicembre 2019 - salvo poi essere esonerato dopo aver ottenuto 21 punti in 15 giornate di Serie A e la qualificazione agli ottavi di Champions da imbattuti.

La soddisfazione post Real e il rinnovo di Osimhen

Detto che si ritiene soddisfatto dei suoi giocatori, "sono stati competitivi e molto bravi", il presidente ricorda che "il Real ha una storia immensa" e poi risponde alle domande su una delle stelle del suo Napoli: "Osimhen è forte. È un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione - assicura De Laurentiis -. Il rinnovo? Nessun problema, i giocatori sono sempre tutti contenti di stare qui, il problema è quando vanno via da Napoli perchè non riescono più a trovare la via maestra".