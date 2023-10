Garcia, conferenza Napoli-Fiorentina: "Mario Rui? L'agente piange..."

"Avevo chiesto un filotto di tre vittorie consecutive e domenica avremo la possibilità di centrare l'obiettivo. Siamo al terzo posto e la Fiorentina è al nostro fianco in classifica. Per confermarci al vertice vogliamo vincere e consolidare la nostra posizione. Sappiamo di incontrare un avversario che gioca bene e che sta facendo un buonissimo inizio di campionato". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Fiorentina . "La Fiorentina ha calciatori di qualità è ben organizzata e ha un modo di giocare ben preciso. Hanno segnato anche molti gol di testa e abbiamo studiato le loro caratteristiche. È una squadra che ci assomiglia sul pressing e sul recupero palla. Sappiamo che sarà un match impegnativo, ma giochiamo in casa nostra e dobbiamo essere in grado di conquistare il successo", ha aggiunto Garcia.

Il tecnico del Napoli ha risposto alle critiche del procuratore di Mario Rui. Mario Giuffredi aveva attaccato il francese perché aveva fatto entrare il portoghese a 3 minuti dalla fine della sfida con il Real. "Io non parlo con i procuratori soprattutto con questo che piange. Ho parlato con Mario Rui e non è d'accordo con quello che ha detto. Sta dalla mia parte. L'importante è che si impegni in allenamento. Nella mia vita calcistica ho sempre voluto dei grandi terzini mancini. Qui ne ho due", ha spiegato Garcia riferendosi anche a Olivera. "Turnover? C'è ancora domani per capire come stanno i ragazzi e quindi poi deciderò la formazione dopo l'ultima rifinitura. Rrahmani? Vediamo domani come sta, è quasi recuperato e non vogliamo rischiare troppo. Però se sarà disponibile valuteremo se tenerlo con noi, anche se sicuramente non avrà i 90 minuti nelle gambe. Ostigard e Natan possono cambiare le gerarchie nel pacchetto difensivo? Vedremo più avanti, il campo ci darà una risposta per il futuro. Il 'consiglio dei saggi'? Io l'ho sempre fatto in ogni mio Club. È una mia abitudine e ho sempre cercato la collaborazione dei calciatori all'interno dello spogliatoio" ha detto Garcia.

Su Lindstrom: "Ha solo bisogno di tempo di ambientamento, sicuramente è un giocatore che ci darà una grande mano nel reparto offensivo perchè ha talento". Infine, tornando sulla sconfitta con il Real in Champions: "Deve darci forza e consapevolezza, perchè la prestazione ci consente di pensare di poter affrontare alla pari un club di livello mondiale quale è il Real. Sicuramente avremmo dovuto curare meglio i dettagli, soprattutto nelle occasioni dei gol subìti, ma possiamo crescere in questo senso. La gara di martedì dimostra che siamo forti e competitivi, adesso dobbiamo mettere in campo queste certezze anche domenica, ma con più determinazione in fase difensiva".