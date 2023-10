Reja: "Napoli, Kvara non sorride. Garcia facesse come Spalletti"

Reja ha anche parlato dell'impatto di Garcia a Napoli : "Secondo me quando un nuovo allenatore prende una squadra come il Napoli dell'anno scorso non deve inventarsi niente, deve semplicemente giocare come l'anno precedente. La filosofia deve essere quella. Poi, chiaramente, ogni allenatore ha il suo modo di interpretare il calcio. Credo però, dopo le ultime prestazioni, che Garcia abbia trovato la strada giusta rispetto alle prime prestazioni che non mi piacevano".

Napoli, Reja sull'addio di Spalletti e Kim

Soffermandosi ancora su Garcia, Reja ha concluso: "Non conosco il sistema di Garcia, non so come lavora sul piano difensivo. Spalletti, invece, lo conosco bene perché lo seguivo già a Udine e lui è un maniaco del lavoro sul campo in una certa maniera. Anche dal punto di vista tattico; lui prepara le gare e anche durante la settimana lavora in una maniera straordinaria. La difesa come sta? Kim purtroppo non c'è più. Spalletti mi diceva che Kim era un giocatore di una qualità straordinaria e soprattutto aveva una grande concentrazione e non sbagliava un colpo. Devo dire che Natan non mi dispiace così come Ostigard".