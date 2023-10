Garcia: "Napoli frustrato, responsabilità è mia. Sul cambio di Osimhen..."

"Abbiamo fatto errori difensivi e davanti. Non dovevamo prendere il primo gol e il gol prima dell'intervallo ci doveva dare una spinta in più. Siamo amareggiati e frustrati per questa sconfitta. Non va bene che siamo poco aggressivi in fase difensiva, tutti. Quando perdi in casa e fai solo 4 falli c'è qualcosa che non è normale". Lo ha detto Rudi Garcia , a Dazn, dopo la sconfitta del suo Napoli in casa contro la Fiorentina .

Il tecnico francese ha poi aggiunto: "Ci hanno messo in difficoltà sul pressing alto. Non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Sull'infortunio di Anguissa abbiamo cambiato sistema, ma dobbiamo migliorare sull'aiuto ai due mediani con gli esterni. Non era la nostra giornata, è stata una brutta serata. Non ho messo Simeone e Osimhen insieme perché avremmo perso il centrocampo. Non siamo stati aggressivi, ci abbiamo provato ma non siamo stati efficaci. Non è una questione tattica, ma mentale. Dobbiamo essere più in grado di fermare gli attacchi avversari e questo va lavorato".

Le parole di Garcia dopo Napoli-Fiorentina

Rudi Garcia ha spiegato: "Di solito tecnicamente siamo più precisi, abbiamo fatto molti errori, con una costruzione di gioco poco fluida. La Fiorentina ha qualità, se difendi senza aggressitivà soffri. Abbiamo preso tre tiri nello specchio e tre gol e questo è un problema". Infine, ha concluso: "A caldo non devo essere troppo duro, la responsabilità è mia. Non mi aspettavo questa sconfitta, abbiamo perso una grande occasione. Da Verona vogliamo tornare a vincere, dobbiamo fare almeno tre vittorie di fila. Quello che stiamo facendo non basta".