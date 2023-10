Osimhen infortunato, allarme Napoli: a terra con la Nigeria davanti a Mancini

PORTIMAO (Portogallo) - C'è preoccupazione in casa Napoli dopo l'amichevole tra l'Arabia Saudita di Roberto Mancini e la Nigeria (finita 2-2) svoltasi a Portimao. Al 55' Victor Osimhen è stato costretto a lasciare la partita per un infortunio. L'attaccante dei campioni d'Italia commette un fallo su Al Khaibari (giocatore dell'Al Nassr), alla ripresa del gioco però Osimhen si accascia per terra con una smorfia di dolore: presumibilmente dopo l'allungo con la gamba sinistra nel cercare di rubare palla (commettendo fallo) il giocatore ha sentito tirare. Per non rischiare un peggioramento Osimhen ha lasciato sulle sue gambe il campo sostituito da Moffi.