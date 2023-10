Caos Osimhen, tra sorella arrestata e commissione al cognato: cosa succede

LAGOS (Nigeria) - Non c'è pace per Victor Osimhen , al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero sempre più lontano dal Napoli , reduce da un infortunio con la nazionale nigeriana nell'amichevole pareggiata contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini e accusato dal cognato Osita Okolo di aver fatto arrestare sua moglie, cioè la sorella dello stesso calciatore...

Osimhen, l'accusa del cognato

Il signor Okolo, pubblicando un video su Twitter in cui si vedono alcuni poliziotti avvicinarsi ad una donna, ha accusato Osimhen di aver chiamato la DSS, cioè il Servizio di Sicurezza Nazionale nigeriano, al fine di far arrestare sua sorella. Il motivo non è ancora del tutto chiaro, ma il contenzioso tra i due sembrerebbe risalire ai tempi del trasferimento del calciatore dal Lilla al Napoli che, secondo il cognato e sua moglie, non avrebbe concesso loro alcune ricche commissioni.