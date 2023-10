Osimhen, il Napoli e gli infortuni con la Nigeria: il dato che allarma

Altro giro, stessa corsa. Victor Osimhen è tornato ancora una volta acciaccato dagli impegni con la sua Nigeria . Il centravanti tiene in apprensione il Napoli non solo in vista della trasferta al "Bentegodi" contro l' Hellas Verona , che rischia seriamente di saltare, ma più generalmente dato anche il momento delicato che i campioni d'Italia in carica stanno attraversando con Rudi Garcia ormai conclamatamente sulla graficola.

Osimhen, quante partite ha saltato dopo le convocazioni della Nigeria

Prima dell'ingresso nell'assemblea di Lega dove si discuterà dall'assegnazione dei diritti tiv per il quinquennio 2024/2029, il presidente De Laurentiis ha allargato le braccia in risposta a chi gli chiedeva quando sarebbe tornato a disposizione Osimhen. L'unica certezza è che nazionale, numeri alla mano, per Osimhen fa rima con successiva indisponibilità. Sono quindici le partite che l'attaccante saltò per l'infortunio a una spalla rimediato il 14 novembre 2020, sei quelle per il Covid che contrasse il primo gennaio 2021 a cui andarono a sommarsi altre due giornate di stop forzato per un nuovo contagio, il 30 dicembre 2021. Il più recente problema è stato un risentimento agli adduttori datato 28 marzo 2023: quattro partite fuori. Totale? Finora sono già ventisette le partite che Osimhen ha saltato rientrando dalle partite con la sua Nigeria.