Osimhen ko, Garcia e il Napoli al bivio: perché Simeone più di Raspadori

E adesso come si fa, senza Victor Osimhen ? Quaranta giorni (se basteranno...) sono lunghi. Una vera e propria " 'a nuttata da passa' " senza il terminale offensivo con il quale Garcia ha finora provato a nascondere alcune delle non poche lacune emerse in un Napoli per adesso ancora lontano parente di quello che ha dominato la stagione scorsa . I 6 gol del nigeriano in 8 gare ovvero in 621' (media di una rete ogni 103 minuti, praticamente una a partita considerando i maxi recuperi che nel calcio d'oggi sono all'ordine del giorno) mancheranno terribilmente a una squadra che ne ha segnati 17 in questo primo segmento di campionato. Già, come si fa senza?

Napoli, l'alternativa Simeone

Per la gara di sabato a Verona alla ripresa del campionato è ballottaggio tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Favorito il primo, per caratteristiche tecniche e... cabala. Dei due è sicuramente il più adatto a giocare prima punta e inoltre sotto il Vesuvio ancora si ricordano bene di quanto seppe fare la scorsa stagione quando Osimhen rimase ai box a cavallo tra settembre e ottobre (dalla sesta alla nona giornata di campionato e nella seconda e terza gara di Champions) per un infortunio al bicipite femorale. Il "Cholito" si fece trovare prontissimo segnando una rete in Champions (all'Ajax) e due in campionato (al Milan e alla Cremonese): tre partite, tre vittorie con Simeone al centro dell'attaco. Sempre in trasferta e anche largheggiando (6-1 ad Amsterdam, 4-1 con i grigiorossi, 2-1 con i rossoneri). Insomma c'è tutto per puntare su di lui, se non fosse che l'argentino deve togliersi di dosso la ruggine accumulata nel guardare il titolare giocare in questo inizio di annata: sono solo 109 i minuti trascorsi in campo da Simeone in 7 partite in serie A con un massimo di 45' a Lecce più 3' in Champions League tra Sporting Braga e Real Madrid. Per un totale di un solo gol, nel 4-1 rifilato dai campioni d'Italia all'Udinese.