De Laurentiis, frecciata a Giuntoli: “In branda da sei mesi, mi diceva sempre…”

"Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, se c'è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità. Ma da qui a dire di cambiare l'allenatore... Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti". Sono le parole di Aurelio De Lauentiis a Castel Volturno sulla situazione in casa Napoli.