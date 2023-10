Garcia: "Tranquillo anche senza Osimhen". Kvara e la freccia: "Basta che..."

Verona-Napoli, parole Garcia

Rudi Garcia ha analizzato la vittoria col Verona: "Volevo la vittoria come in tutte le partite. Abbiamo fatto il nostro niente di più e niente di meno. Con il 3 a 0 la partita era finita poi con un po' di sfortuna abbiamo fatto tornare in partita il Verona. Complimenti a Politano e Kvara per i gol, poi menzione speciale per Meret perché ha fatto una grande gara". Su Raspadori: "Lui è uno che lega il gioco e per avere qualità anche nella metà campo avversaria serviva tantissimo il suo lavoro. Io ero tranquillo nonostante l'assenza di Osimhen perché abbiamo grande qualità davanti. Potevamo fare anche più gol rispetto a quelli fatti". Sui minuti finali: "L'allenatore non è mai contento e poi lasci la squadra avversaria tirare molto di più. Ci sta anche perché martedì abbiamo una gara importante di Champions contro l'Union Berlino e psicologicamente ci può stare pensarci". In chiusura su Kvaratskhelia: "Quando è così pesa sulla difesa avversaria, da quando si è sbloccato non ha più la pressione di dover ritrovare il gol. Esultanza? Basta che non la prendo io la freccia (ride n.d.r.)".