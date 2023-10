Garcia: "Bonucci? Con la Juve ha dominato". Zielinski: "Io leader Napoli"

Il Napoli si prepara ad affrontare l'Union Berlino nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. I partenopei sono reduci dalla vittoria in Serie A contro il Verona, mentre nel girone hanno vinto contro il Braga e perso contro il Real Madrid. I tedeschi di Bonucci vengono da un periodo complicatissimo con otto sconfitte di fila in Bundesliga. Rudi Garcia, accompagnato da Zielinski, si è presentato ai microfoni per la consueta conferenza stampa della vigilia: "Conosciamo bene la storia recente dell'Union Berlino. Li abbiamo studiati, sono in un momento difficile ma hanno buoni giocatori. Alcuni li conosciamo, come Bonucci. Vogliamo riprendere i punti persi contro il Real a Berlino. Il gruppo è unito da inizio stagione, non solo a Verona".