Garcia e Napoli-Milan: “Non c’è solo Leao. Volevamo una classifica diversa”

NAPOLI - La domenica della 10ª giornata della Serie A si chiude al Diego Armando Maradona di Napoli con i campioni in carica che ospitano il Milan (20:45). Rudi Garcia ha presentato la super sfida contro i rossoneri nella conferenza stampa della vigilia: "La verità è sulle 13 gare dall'inizio della stagione, compreso il Milan. E' più logico pensare così. Affrontiamo un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincerla, in casa, per fare una striscia interessante. I miei giocatori lo sanno: solo vincendo gare di fila che possiamo migliorare la classifica - aggiunge - Le due squadre sono diverse, la stagione è diversa, se rispondo con ironia... tanti dicono che il Napoli di quest'anno è diverso dall'anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan (sorride, ndr)".

Sulla difesa 6ª in campionato

"Le statistiche ti aiutano a capire o ti confermano ciò che vedi, noi siamo primi per possessi, tiri, corner ottenuti, primi in tante cose e la classifica dovrebbe essere migliore. Ho sempre detto che dobbiamo migliorare nel prendere di più la porta. Ho sempre detto che subiamo meno occasioni di tutti, ma prendiamo troppi gol anche se stiamo migliorando, a Berlino non abbiamo preso gol ed a Verona ne abbiamo preso uno di troppo. Ma siamo sulla buona strada".

Sul Milan e Leao

"Sì, fermare la catena sinistra del Milan è da fermare ma noi abbiamo anche due catene forti, puntiamo sulle nostre qualità. Piano anti-Leao? Leao è un ottimo giocatore, ma non c'è solo lui, altrimenti dobbiamo fare un piano anti Giroud e anti Pulisic, dobbiamo prendere il Milan nel complesso e non per un singolo".