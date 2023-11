Garcia: “Napoli già arreso per lo scudetto? Questa domanda…”

NAPOLI - Ripartire dal secondo tempo con il Milan, questo l'obiettivo del Napoli che si prepara per il derby contro la Salernitana. In conferenza stampa, Rudi Garcia parla così: "Non buttate tutto del primo tempo, abbiamo preso due gol sulle due prime azioni del Milan, non abbiamo fatto male male, dovevamo fare meglio sui due gol, ma abbiamo avuto anche la palla dell'1-1 ma ormai è passato e concentriamoci su domani. Ovviamente quando una squadra torna da 0-2 a quasi 3-2 all'ultimo il secondo tempo è stato migliore in termini di risultati. E' sempre meglio finire su una nota positiva". Un cambio modulo, con il passaggio al 4-2-3-1 una delle soluzioni: "Abbiamo dimostrato non solo col Milan che questo modulo può essere utile, sappiamo metterlo in campo, potrebbe esserlo anche domani. Dobbiamo concedere meno gol, soprattutto perché a parte una gara abbiamo sempre fatto gol. Concentriamoci un po' di più sulla fase difensiva che può essere anche di riaggressione, di difendere in avanti, ma i ragazzi lo sanno dobbiamo impegnarci in 11 e così saremo più solidi".

Garcia, Osimhen e la corsa Scudetto

Nei pensieri di Garcia anche il recupero di Osimhen: "S'è accordato con la società, io l'ho sentito per messaggio, i dottori mi assicurano che sta seguendo il programma, tutto va bene e sarà con noi settimana prossima. Non è che non mi interessa, ma che sia Osimhen o Russo, infortunati insieme, non possono giocare e quindi mi concentro su chi può giocare". Mentre si aspetta la consacrazione di Lindstrom: "Spazio l'ha avuto un po', quando un giocatore è esterno d'attacco deve essere decisivo con gol e assist e per ora per togliere il posto a Kvicha e Matteo è un po' complicato per gli altri, ma non possono giocare tutte le partite 90 minuti e quando entra al loro posto anche con poco tempo deve dimostrare di poter essere capace di determinare. Vale per tutti i giocatori. C'è la parte offensiva, in cui essere decisivi, ma anche la mano difensiva per aiutare la squadra e su questo Lindstrom sta migliorando tanto". Sulla distanza dall'Inter Garcia risponde stizzito: "Mi aspettavo una domanda cattiva. E' sempre offensiva la sua domanda, ho capito male forse. Siamo ad un quarto del campionato, restano tre quarti per tornare su chi è davanti".