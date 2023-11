Napoli, Garcia su Raspadori: “Il suo problema è solo Osimhen”

Il Napoli torna subito alla vittoria in Serie A, dopo il pareggio contro il Milan nella scorsa giornata. Nel derby contro la Salernitana bastano le firme di Raspadori ed Elmas per conquistare i tre punti . Gli azzurri salgono al momento in zona Champions League, in attesa di Atalanta-Inter. Garcia nel post partita ha analizzato il match ai microfoni di Dazn.

Salernitana-Napoli, le dichiarazioni di Garcia

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: "Per la prima volta abbiamo fatto gol subito, era un piccolo obiettivo. Dopo la rete però siamo calati un po' e non dobbiamo farlo. Non abbiamo concesso niente, ma abbiamo giocato molto bene, poi Ochoa ha fatto alcuni miracoli. Elmas? Sono contento che abbia segnato, se lo merita. Raspadori? Ho visto in lui tanta qualità, ha lo spirito collettivo, poi calcia bene con entrambi i piedi e sa giocare con la squadra. Possiamo dire che è un falso nove, ma ha molto senso del gol ed è stato anche molto generoso in fase difensiva. Il suo unico problema è Osimhen e il 4-3-3. Però non vediamo loro che torni anche lui, davanti siamo forti. Se possiamo cambiare modulo? Dipende dal momento, dall'avversario e da tante altre cose, però resta una possibilità. Loro il 4-3-3 lo recitano a memoria, ma anche gli avversari lo conoscono, quindi dobbiamo avere nuove soluzioni".