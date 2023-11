Garcia: "Napoli, quando torna Osimhen. Raspadori e Lindstrom? Penso che..."

Raspadori, Lindstrom, Osimhen e Anguissa

"Da quando sono arrivato Raspadori è sempre stato protagonista giocando dall'inizio o entrando a gara in corso. So che ha qualità e lo sta dimostrando segnando, ma può fare anche degli assist. Mi piace perché gioca per la squadra, lega il gioco e difende. Può giocare in diversi ruoli. Da numero 9 o da trequartista il suo rendimento può essere migliore, ma può fare bene anche da mezzala. Lindstrom? Sono sicuro che un campionato non si fa solo con un undici titolari. Per fortuna abbiamo cinque cambi da usare e possiamo incidere tatticamente anche sul risultato in questa maniera. Poi va considerato il rendimento dei giocatori. Per partire titolare un giocatore deve dimostrare che può aiutare la squadra nel modo giusto, facendo gol, assist o difendendo. Chi è più bravo a fare questo, spesso parte titolare come Politano e Kvara. Osimhen? Rientrerà domani, ma ovviamente non sarà a disposizione e per ora mi concentro su chi ho a disposizione. Abbiamo recuperato Anguissa e l'infermeria si sta svuotando. Conterò su tutti i giocatori convocati per avere le migliori possibilità di vincere", prosegue Garcia, che ai microfoni di Sky Sport aggiunge: "Sono contento della rosa senza Osimhen, ma non vediamo l'ora che torni, e sta tornando. Quando? C'è il reparto medico che ha fatto programmi. Mi sembra ovvio che dopo queste due partite tra Champions ed Empoli, poi c'è la sosta. Per l'Atalanta secondo me sarà pronto". In conferenza parla poi anche dell'Union Berlino e delle possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions...