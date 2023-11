Buffon: "So cosa serve al Napoli da luglio. E sul Pallone D'Oro a Kvara..."

"E' da luglio che so cosa serve al Napoli"

Grandi elogi a Kvara, mentre sul momento del Napoli apre con: "Io è da luglio che so che serve al Napoli, però io non vivo quella situazione". Alla domanda se fosse un altro allenatore, la risposta chiarisce: "No No, ho vissuto molto gli spogliatoi se non sai in prima persona cosa si sta creando, come sta lavorando l'allenatore. Bisogna viverle alcune situazioni per giudicare". E paragonando il Napoli a quello della passata stagione spiega: "L'anno scorso ad un certo punto loro giocavano anche sulle ali dell'entusiasmo e sul fatto che alcuni rivali, per meriti del Napoli, erano molto distanziate e avevano un pò mollato. Quando riparti sei di nuovo pari, devi ricominciare da capo, e in alcuni momenti l'energia e l'entusiasmo non è quello di prima. Poi ci possono essere infortuni e tante cose che condizionano. Il fatto è che poter rivincere a Napoli non è facile in una piazza così, al di fuori di Milano e Torino nessuno ha vinto anni di fila".