Salernitana-Napoli, dialogo arbitro-Var: "Cosa protestano?". Il parere di Rocchi

Torna a far discutere il gol di Raspadori contro la Salernitana. L'attaccante del Napoli, nello scorso turno di campionato, aveva realizzato il gol del vantaggio per i partenopei concludendo un'azione in cui Olivera precedentemente aveva toccato il pallone trovandosi in posizione di fuorigioco. L'episodio è stato analizzato in occasione di Open VAR, dove è stato svelato il dialogo tra arbitro e sala Var. Inizialmente l'assistente non ha segnalato la posizione irregolare, e dopo il gol ha subito esclamato: "Per me è buono". Dopo aver convalidato la rete, l'arbitro Rapuano è entrato in contatto con gli addetti ai controlli. "Per cosa protestano?" è stata la domanda dei collaboratori, che hanno poi ribadito al direttore di gara: "Allora, c'è chiaramente una nuova APP (attacking possession phase) dopo e il gol è regolare".