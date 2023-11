Osimhen, il retroscena sull’offerta dell’Arabia: “Una cosa pazzesca”

Dopo il ko contro l' Empoli saranno giornate intense e decisamente calde a Napoli . De Laurentiis sta valutando diversi profili per la panchina con Tudor in pole per sostituire Garcia, ormai ai ferri corti dopo la deludente prestazione nel match del Maradona con i toscani. I fischi, oltre ai cori, dei tifosi, la sfuriata del presidente e un rapporto mai sbocciato a pieno tra il tecnico francese e l'ambiente. Dalle reazioni di alcuni calciatori già si poteva intuire qualcosa, da Kvara a Politano fino ad arrivare a Osimhen, il grande assente delle ultime settimane per via di un infortunio . Proprio l'attaccante nigeriano è il protagonista del podcast creato e ideato da Obi Mikel , ex centrocampista del Chelsea. L'offerta dall'Arabia Saudita, l'idea di restare e l'apprezzamento alla Premier League: il centravanti si racconta.

Napoli, Garcia via: le quote del prossimo allenatore

Osimhen: "In Arabia non si sono mai arresi"

Victor Osimhen è tornato a parlare del mercato estivo e della ricca offerta arrivata dall'Arabia Saudita: "Non posso negare nulla, quello che è stato detto è tutto vero. Sono sincero: non volevo andarmene da Napoli ma quando è arrivata l'offerta enorme è stato difficile rifiutare. E' stato tutto pazzesco, perché più dicevo no e più alzavano la cifra economica. Mi avrebbe cambiato la vita e non si sono mai arresi. Dopo aver parlato con la società ho deciso di restare qui e continuare a giocare in Europa. Penso sia stata una decisione positiva per la mia carriera, a calcio si gioca per soldi ma c'è anche altro". Poi l'apprezzamento alla Premier League: "Ho le maglie di Chelsea e Manchester United, ma non ho un club preferito. Ho tanti amici e tifosi di queste due squadre. Quello inglese è il campionato più apprezzato da tutti i calciatori africani, perché è un torneo enorme".