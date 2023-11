“Napoli improprio, diritti tv per Lotito”: De Laurentiis senza freni

"Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con leggi i veti dei Comuni e delle sovrintendenze. Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterano progetti presentati e impongono scelte progettuali anti economiche quando gli stessi Comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione. Rischiamo di non vedere mai applicata la modifica al decreto legislativo 38 del 2021 se poi si consente ai Comuni di intervenire". Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il convegno "La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive". Il numero uno del club azzurro ha spiegato: "Le norme non riescono a debellare il male incurabile del nostro Paese, che sono la burocrazia e l'ingerenza politica. Se guardo 5 dei club più importanti in Italia che hanno una situazione debitoria che va dai 500 milioni a un miliardo, significa che non funziona questo calcio".