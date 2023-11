Zielinski: "Ho richieste in Arabia ma voglio giocare la Champions League"

Rinnovo sì o rinnovo no? Diciamo che in questi mesi in casa Napoli tutti si stanno più o meno chiedendo questo per quanto riguarda il futuro di Piotr Zielinski. Lo stesso centrocampista polacco è stato criptico rispondendo già qualche settimana fa ad alcune domande in questo modo: "Di questo se ne occupa il mio agente". Il giocatore è sotto contratto fino a giugno 2024, dopodiché e a gennaio, non dovesse trovare l'accordo con De Laurentiis e il Napoli , potrebbe accettare la corte di altri club. E dalla Polonia è stato proprio Zielinski a parlare del suo futuro.

Zielinski, l'Arabia e il futuro

Zielinski a Tvp ha svelato un retroscena del mercato estivo. La richiesta dall'Arabia è stata forte, come quella fatta a Victor Osimhen: "È vero, mi volevano davvero in Arabia. Continuavano a mandare offerte. Ma ho deciso che volevo ottenere qualcosa di più qui in Europa, lottare, giocare in Champions League. Ho pensato che non fosse ancora il momento di inseguire i soldi. I soldi non sono tutto. Forse in futuro ci sarà un'offerta così redditizia e allora l'accetterò. Ma ora ho deciso che sarebbe meglio continuare la mia carriera in Europa". E sul rinnovo: "Non lo so. Di queste faccende si sta occupando il mio agente. Sono sicuro che presto arriverà il momento in cui dovrò prendere una decisione, e solo allora il mondo saprà dove continuerà la mia carriera".

In chiusura sul possibile futuro: "Se non trovo l'accordo con il Napoli, mi piacerebbe andare in un club di altissimo livello. Uno che gioca in Champions League come il Napoli. Anche questa cosa lascio che se ne occupi il mio agente e sono anche disposto a farlo senza rinunciare alla possibilità di restare al Napoli". Intanto il centrocampista polacco è attualmente impegnato con la sua nazionale per la qualificazione ai prossimi Europei in un match da dentro o fuori contro la Repubblica Ceca: a Zielinski e compagni servirà una vittoria per provare a sperare nel secondo posto.