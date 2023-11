Zielinski ha l’angina, lascia la Polonia: cos’è e cosa comporta

Piotr Zielinski lascia il ritiro della nazionale polacca : gli è stata diagnosticata una forma di angina che gli ha impedito di giocare contro la Repubblica Ceca . Ad annunciarlo è stata la stessa Federazione polacca attraverso la seguente nota ufficiale: "Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e all'amichevole di martedì contro la Germania . Pertanto, Piotr Zielinski è tornato nel suo club, il Napoli ".

Cos'è l'angina?

Ma cos'è l'angina? L’angina è un dolore transitorio al torace o sensazione di pressione che si manifesta quando il muscolo cardiaco non riceve una sufficiente quantità di ossigeno (fonte: msdmanuals.com). Nel caso di Zielinski, però, si sarebbe tradotta in una semplice infiammazione alla gola. Il Napoli, il calciatore e i suoi tifosi non hanno nulla di cui preoccuparsi. E' arrivata anche la precisazione dello stesso club...