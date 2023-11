De Laurentiis operato al menisco: il comunicato del Napoli

De Laurentiis, l'intervento a Roma

Niente di preoccupante per il presidente del Napoli, arrivato in clinica nel pomeriggio intorno alle 16 per poi essere dimesso in serata alle 20. L'intervento è stato effettuato dal professor Pierpaolo Mariani ed è perfettamente riuscito senza nessun tipo di complicazione. A renderlo noto è stato proprio il Napoli tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.