Infortunio Lindstrom, c’è lesione: comunicato Napoli e tempi di recupero

La sosta per le Nazionali continua a pesare su molte squadre di club. Gli infortuni sono in aumento e anche il Napoli fa parte di questa lista. Mazzarri non potrà contare su Lindstrom per le prossime partite. Il danese ha rimedito un trauma distorsivo nell'ultima partita giocata e persa contro l'Irlanda del Nord. L'ala azzurra ha lasciato il campo dopo appena dieci minuti dall'inizio del secondo tempo. Ora il quadro è più chiaro dopo gli esami e non sono arrivate buone notizie.