Olivera, infortunio al ginocchio: fuori in barella e in lacrime, ansia Napoli

Brutte notizie in casa Napoli . Alla prima di Walter Mazzarri dal ritorno sulla panchina degli azzurri, nel match contro l' Atalanta , subito un episodio sgradevole per i partenopei. Dopo 39', infatti, il tecnico è stato costretto alla sostituzione: dentro Juan Jesus, fuori Olivera, con quest'ultimo che è uscito dal campo tra le lacrime.

Olivera, infortunio durante Atalanta-Napoli

Poco prima del termine della prima frazione di gioco, il terzino sinistro classe 1997 cade al suolo. Nessun contrasto di gioco, nessun contatto determinante ai fini dell'infortunio, con la palla che era tra l'altro distante. Olivera, nel fare un movimento rivolto alla direzione della palla, ha svolto un brutto movimento restando così a terra. Mani a tenersi il ginocchio, prima di uscire in barella piangendo. Al suo posto è subentrato Juan Jesus, ma le preoccupazioni per il Napoli sono più che altro sull'entità dello stop: saranno gli esami strumentali a stabilire infortunio e tempi di recupero per l'ex Getafe.