“Quel pazzo di papà andò a Napoli di nascosto”: Simeone, retroscena scudetto

"Tifo Atletico Madrid". Si può riassumere così l'intervista di Giovanni Simeone rilasciata a Marca in vista della sfida contro il Real in Champions League . Per l'attaccante del Napoli sarà una gara speciale visto che il papà, il Cholo, è l'allenatore da diversi anni dei Colchoneros. Una sorta di derby per l'argentino che ha tanto voglia di incidere e sogna anche un gol al Bernabeu: " E' un obiettivo della mia carriera , per dimostrare a me stesso e alla squadra che siamo una delle migliori squadre d'Europa. Ho vissuto tutta la vita con l'Atletico Madrid . Ho sempre avuto la maglia e sono un grande tifoso al di là di mio padre. Segnare o vincere al Bernabeu sarebbe qualcosa da raccontare ai figli ".

Simeone sfida il Real Madrid

Giovanni Simeone ha parlato del Napoli e degli obiettivi in Champions: "Abbiamo tanta voglia ed energia, dopo l'Atalanta si è visto qualcosa della squadra della passata stagione. Con Mazzarri intrapreso un nuovo percorso per tornare tra le prime e vogliamo confermare le cose buone fatte anche a Madrid. Siamo sulla strada giusta dopo un inizio non positivo". Sulle favorite in Europa: "Le solite. Real Mardrid o anche il City, una squadra che mi entusiasma, ma proveremo anche noi a essere tra quelle".

Sul futuro in Liga: "Ho tanti anni di carriera e spero un giorno possa succedere per essere vicino a mio padre". Ma non all'Atletico: "Difficile entrare in un gruppo dove tuo padre fa l'allenatore. I giocatori sono egoisti e potrebbero dire 'c'è il figlio di Simeone'... Sarebbe complicato". In chiusura un retroscena sul papà: "Per andare a vedere il murales di Maradona puoi andarci soltanto di notte, ma l'unico pazzo che è andato lì quando il Napoli è diventato campione è stato mio padre, si è nascosto ed è andato".