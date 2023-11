Napoli, bilancio da scudetto! 79,7 milioni di utile e fatturato più che raddoppiato

Questi sono davvero giorni felicii per il Napoli che, con l'avvento di Mazzarri è subito tornato a vincere in campionato e, aspettando di misurarsi con il Real di Ancelotti , si gode un bilancio boom. Effetto terzo, storico scudetto combinato con la brillante campagna di Champions League , culminata nello storico approdo ai quarti di finale. Il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso il bilancio al 30 giugno scorso registrando un utile record di 79,7 milioni di euro, rispetto al passivo di 51,9 milioni segnato al 30 giugno 2022. Il fatturato della società è più che raddoppiato, passando da 175,9 milioni a 359,2 milioni di euro, i costi di produzione sono rimasti sostanzialmente gli stessi, con un aumento di 1,4 milioni (da 241,1 a 242,5).

Ricavi raddoppiati

L'approfondita analisi condotta dal sito specializzato Calcio e finanza è musica per le orecchie dei campioni d'Italia. I ricavi 2022/2023 sono arrivati a toccare i 359,2 milioni di euro rispetto ai 175,9 milioni del 2021/2022: determinate l'introito dei diritti tv: fra campionato e Champions sono stati pari a 160,9 milioni di euro. Il botteghino ha fruttato 37, 9 milioni di euro. Il dettaglio:

Ricavi da gara: 37,9 milioni di euro (12,1 milioni di euro nel 2021/22);

Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 58,6 milioni di euro (37,2 milioni di euro nel 2021/22);

Ricavi da diritti tv: 160,9 milioni di euro di cui 78,7 milioni dalla Serie A e 76,7 milioni dalla UEFA (89,9 milioni di euro nel 2021/22 di cui 68,2 milioni dalla Serie A e 15,5 milioni dalla UEFA);

Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 84,2 milioni di euro di cui 79,6 milioni dalle plusvalenze (22,4 milioni di euro, di cui 10,8 milioni di plusvalenze nel 2021/22);

Altri ricavi: 17,6 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel 2021/22).

TOTALE: 359,2 milioni di euro (175,9 milioni nel 2021/22).

Effetto Giuntoli

Il 30 giugno scorso, Cristiano Giuntoli ha lasciato ufficialmente il Napoli per passare alla Juve. Quindi, alla voce plusvalenze (79,6 milioni di euro), sono suoi gli exploit Kalidou Koulibaly ceduto al Chelsea il 16 luglio 2022 (plusvalenza di 41,9 milioni) e Fabian Ruiz, ceduto al Psg il 30 agosto 20 (plusvalenza 21,5 milioni). Seguono Andrea Petagna, ceduto al Monza (plusvalenza 9 milioni); Sebastiano Luperto ceduto all’Empoli (plusvalenza di 2,9 milioni); Adam Ounas ceduto al Lille ( plusvalenza di 2 milioni). La differenza tra fatturato e costi è stata di +116,7 milioni di euro (rispetto al - 65,1 milioni di euro del 2021/22). Il risultato ante imposte è stato positivo per 117,8 milioni di euro circa, rispetto al -65,5 milioni del 2021/22; il risultato netto è stato positivo per 79,7 milioni di euro contro il rosso di 51,9 milioni dell'esercizio precedente. L'utile 2023 ha stabilito il nuovo primato assoluto nei 19 anni della gestione De Laurentiis. Il precedente era stato registrato nell'annata 2016/2017, con 66,6 milioni di euro.