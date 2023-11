Manfredi a De Laurentiis: “Stadio Napoli non in vendita, la soluzione è un’altra”

"A me fa molto piacere che la società voglia investire sullo stadio. Se presenta un progetto concreto con i relativi investimenti che si vogliono mettere in campo, con i relativi tempi di realizzazione, sicuramente noi accoglieremo con favore questa proposta e si potrà anche eventualmente valutare la vendita che dovrà ovviamente essere decisa dal Consiglio comunale". Sonole parole di Gaetano Manfredi , sindaco di Napoli , a margine della seduta odierna di Consiglio comunale, rispondendo alle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis sullo stadio Maradona .

"Ci sono due condizioni importanti, che lo stadio abbia le caratteristiche per accogliere le competizioni internazionali, a partire dagli Europei del 2032, e che poi abbia le dimensioni tali per cui i napoletani possano andare allo stadio perché noi dobbiamo difendere l'interesse dei tifosi e uno stadio troppo piccolo e troppo costoso potrebbe precludere a tanti di goderne" ha aggiunto Manfredi.

Stadio Maradona, le parole del sindaco di Napoli

Il primo cittadino ha poi spiegato: "Se questa proposta arriverà, e mi auguro che arrivi perché vedo il grande impegno da parte del presidente, poi la valuteremo insieme ai tifosi e alla città e se sarà nell'interesse dei cittadini l'accoglieremo. Certo non possiamo regalare lo stadio, che è un valore per Napoli e per i tifosi. E' un bene pubblico, e come si sta discutendo in altre città di Italia se la società fa un grande investimento sullo stadio noi lo dobbiamo approvare, siamo disponibili a discutere su questa eventualità".