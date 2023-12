Rinnovo Osimhen, arriva l'annuncio di De Laurentiis: "Siamo alle firme"

Victor Osimhen ha fatto parlare di sé quest'estate. L' Arabia Saudita ha bussato alla porta del Napoli e dell'attaccante più e più volte, come ha confermato anche il nigeriano recentemente, ma ha scelto di restare dopo lo scudetto. "Non posso negare nulla, quello che è stato detto è tutto vero . Sono sincero: non volevo andarmene da Napoli ma quando è arrivata l'offerta enorme è stato difficile rifiutare . Dopo aver parlato con la società ho deciso di restare qui e continuare a giocare in Europa. Penso sia stata una decisione positiva per la mia carriera, a calcio si gioca per soldi ma c'è anche altro" ha detto il centravanti. Dal futuro al rinnovo la società ha sempre parlato con il suo entourage per arrivare a un accordo e Aurelio De Laurentiis ha detto parole importanti a riguardo.

De Laurentiis e il rinnovo di Osimhen

"Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso dalla estate". Queste le parole che ha detto il presidente del Napoli a margine dell'assegnazione del premio 'Campana Felix'. Un annuncio importante e positivo per tutto l'ambiente in vista di un match clou, ovvero quello contro l'Inter. Il nigeriano è pronto a tornare in campo con una maglia da titolare, a distanza di 56 giorni dall'ultima volta, dopo l'utilizzo part-time nelle ultime gare. L'imminente rinnovo potrebbe essere un'ulteriore iniezione di fiducia per il calciatore da festeggiare con il rientro in campo dopo l'infortunio chen l'ha tenuto fuori per circa un mese. Il presidente ha poi parlato del calendario degli azzurri tra la sfida coi nerazzurri e quella con la Juve...