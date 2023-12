Napoli, Meluso: "Errori arbitrali su Lobotka e Osimhen decisivi contro l'Inter"

NAPOLI - Non parla Walter Mazzarri dopo il ko contro l'Inter nel giorno del suo ritorno al Maradona, al termine del match è il ds Mauro Meluso ad analizzare quanto accaduto al Napoli nella sfida ai nerazzurri di Inzaghi. Meluso spiega così la scelta di non far parlare il tecnico: "Noi preferiamo che Mazzarri sia in panchina e per evitare dichiarazioni che potessero causare qualche problema". Poi parla dei due episodi che hanno aperto la strada al doppio vantaggio firmato Calhanoglu-Barella, con Meluso che spiega: "Non meritiamo questo, crediamo che l'arbitro Massa e il Var siano incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti. Non è stata una giornata fortunata, il primo gol ci ha dato una mazzata ed è stato causato da un fallo netto, senza intervento del Var. Il secondo episodio è il rigore su Osimhen, io ho fatto il calciatore, ma quando ti prendono il tendine d'Achille vai giù. Perdi coordinazione e appoggio, lo ha confermato anche Osimhen che andava sanzionato. Noi pensiamo sia una cattiva giornata, ma bisogna sottolinearli perchè a noi dispiace perdere così. Prendere il primo gol ci ha condizionato fortemente la partita".