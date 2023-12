Di Lorenzo, quale infortunio? Juve-Napoli, spuntano le corna

NAPOLI - L'emergenza difesa per Walter Mazzarri, che in vista della trasferta all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, in programma venerdì sera, non avrà a disposizione Olivera e Mario Rui, più Zanoli reduce da una lombalgia e fortemente in dubbio, non riguarderà anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, come assicurato dallo stesso calciatore su Instagram.