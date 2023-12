Napoli e Mazzarri in ansia: c'è un big a rischio per la sfida con la Juve

NAPOLI - Prosegue l'emergenza difesa per Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli, in vista della trasferta all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, in programma venerdì sera, non avrà a disposizione Olivera e Mario Rui, con Zanoli reduce da una lombalgia e fortemente in dubbio. A questi, come sottolineato da Il Mattino, si potrebbe aggiungere il capitano Giovanni Di Lorenzo.