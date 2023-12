Napoli, cittadinanza onoraria a Spalletti: "Juve? Le partite le vedo tutte..."

Luciano Spalletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli e al termine della cerimonia, che si è tenuta alla presenza del sindaco Manfredi nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, in mixed zone non si è sottratto alle domande dei cronisti presenti: "Lo scorso anno il mio principale lavoro è stato quello di far capire dove eravamo e per chi tentavamo di vincere il campionato. Dopo è stato tutto più semplice. Da questi concetti abbiamo costruito quasi tutta la stagione. Napoletano un pochettino lo ero di già. Da questo momento qui sono un official scugnizzo. La cittadinanza la ebbe Diego, ma non facciamo paragoni di questo livello, non li reggo. Per ora non ho preso casa, in futuro vedremo. Coi napoletani ho un rapporto magico. Ringrazierò sempre i giocatori, se sono qui e vengo premiato il merito è loro per quello che mi hanno messo a disposizione e per la fatica che hanno fatto. Ho lavorato con una squadra fortissima, con uomini veri. Sono convinto che questa squadra abbia altrettanto potenzialità per andare avanti".