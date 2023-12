Osimhen, gesto alla Juve: è il suo primo pensiero dopo il ko Napoli

TORINO - Juve-Napoli non è stata certo una partita facile per Victor Osimhen: prima un assist per Kvaratskhelia che a tu per tu il portiere manda alto sopra la traversa, poi la rete del pari sull'errore di Szczesny annullata per fuorigioco. Tante ombre e poche luci con l'attaccante nigeriano rimasto a bocca asciutta davanti all'1-0 finale di Gatti che permette ai bianconeri di vincere un prezioso scontro diretto. Al fischio finale il capocannoniere della passata stagione ha ripensato proprio a quanto vissuto nella scorsa annata e si è lasciato sfuggire un gesto che non è passato inosservato alle telecamere e ai tifosi presenti allo Stadium.