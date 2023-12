Mazzarri, il ko con Juve lo accomuna a... Sarri: il dato Napoli

Mazzarri come Sarri: il dato del 2016

Ad aiutarci a ricordare questi dati e numeri ci ha pensato Opta. Le tre gare perse consecutivamente tra Champions e Serie A, infatti, hanno riportato alla mente il periodo azzurro di Maurizio Sarri. Nell'ottobre del 2016 anche l'ex tecnico azzurro e della Juve tra le altre, ora alla Lazio, ha perso tre partite con il Napoli: contro l'Atalanta (1-0), poi la Roma dopo la sosta (3-1) e ultima quella con il Besiktas in Europa (3-2). Insomma non un momento particolarmente positivo per gli azzurri che ora dovranno dimenticare il periodo no e rimboccarsi le maniche per ritrovare la serenità in vista delle prossime gare. In questo senso Braga, Cagliari, Frosinone, Roma e Monza saranno importanti per Mazzarri per chiudere al meglio il 2023.