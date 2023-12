Napoli, la doppia svolta del gruppo di Mazzarri

NAPOLI - Vincere aiuta a vincere. E il successo del Napoli contro il Braga in Champions League ha avuto un effetto placebo su tutta la squadra. Il passaggio agli ottavi ha trasmesso nuova fiducia e convinzione nel gruppo, che ora è determinato a dimostrare di poter competere di nuovo per le posizioni di vertice in serie A. Sotto la guida di Walter Mazzarri, il Napoli ha iniziato a mostrare un gioco più solido e organizzato. L’influenza del mister toscano si è fatta sentire non solo sul campo, ma anche nella mentalità e nell’approccio alla partita. Il coach ha instaurato una fluidità nel centrocampo, con una circolazione di palla paziente e intelligente, che ricorda il lavoro di Spalletti. Tuttavia, c’è da raddrizzare lo score casalingo in campionato. Il Napoli ha vinto solo 2 delle 7 partite giocate al Maradona e si trova al sedicesimo posto nella classifica delle squadre che hanno ottenuto punti in casa, a quota sette. Di fronte ci sarà il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, galvanizzato dalla vittoria ottenuta in extremis contro il Sassuolo grazie a un gol dell’altro ex Pavoletti.