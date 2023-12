Mazzarri: "Sono stato tutto il pomeriggio a parlare con Kvaratskhelia"

Il Napoli è imposto al Maradona contro il Cagliari con il risultato di 2-1 . I partenopei sono così tornati al quarto posto al termine di una partita difficile, commentata dopo il fischio finale da Walter Mazzarri : "Era importantissimo vincere per noi. Siamo il Napoli e oggi contavano i tre punti, altrimenti si sarebbe innescato un brutto meccanismo per una squadra che ha vinto lo Scudetto. Nel primo tempo la porta sembrava stregata. Abbiamo fatto un possesso palla quasi da record, dal punto di vista del gioco c'è poco da migliorare. Veniamo da un momento di nervosismo, era prevedibile che sarebbe stato un anno difficile per il gruppo".

Mazzarri: Osimhen, Kvaratskhelia e gli ottavi di Champions

Il tecnico dei partenopei ha proseguito: "A volte sbagliamo perchè non siamo sereni, anche perchè in alcune situazioni era semplice fare gol. Oggi sono davvero contento. Kvaratskhelia? Se c'è stato un cambio di allenatore è perchè c'era qualche problema. Lui è stato tutto il pomeriggio a parlare con me, bisogna stare dietro a certi ragazzi. Oggi era più sereno, sta rientrando nella sua dimensione naturale. Sono sicuro che ci darà quello che ha dato l'anno scorso alla squadra". Infine, sul sorteggio per gli ottavi di Champions League e Osimhen: "Anche per scaramanzia non dico niente, quando uscirà l'avversario ne parleremo. Se questa squadra riuscirà a recuperare certi valori farà bella figura con chiunque. Osimhen ha ritrovato la serenità, era importante che lui e Kvara facessero gol perchè prima erano nervosi. Avevano bisogno di tornare protagonisti".