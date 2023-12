Napoli, tra De Laurentiis e Mazzarri già tempo di riflessioni

Meglio farli alla fine. I conti oggi non tornerebbero, quelli dei risultati, perché il rendimento del Napoli made in Mazzarri è stato alto, anche nelle sconfitte. Non tutte, perchè l o 0-4 di Coppa Italia contro il Frosinone reclama una vendetta da consumare in maniera immediata, per riconsegnare l’onore al tecnico toscano che sta dando l’anima per risvegliare il Napoli apparso asfittico fino a quando De Laurentiis decise di mandare via Garcia . Era il 12 novembre e lo 0-1 in campionato contro l’Empoli mise la parola fine a quella che fu una scelta azzardata da parte del patron. Probabilmente De Laurentiis sta prendendo coscienza soltanto adesso di aver sbagliato le politiche adottate dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. Sia per ciò che concerne i loro sostituti, sia per le operazioni di mercato risultate finora poco performanti. Come migliorare questo organico che non ha reso quanto De Laurentiis sembrava convinto la scorsa estate?

Ne hanno parlato ieri a Castelvolturno, il presidente, il ds Meluso ed il tecnico Mazzarri. C’è preoccupazione alla luce dei crolli che il Napoli manifesta, anche quando la squadra dà la sensazione di aver ripreso la retta via. Il coach di San Vincenzo ha rimesso mano lo scorso 14 novembre, poco di un mese fa durante il quale sono state giocate 7 partite, con 4 sconfitte (Real Madrid, Inter, Juventus, Frosinone) e 3 vittorie (Atalanta, Braga e Cagliari) e ha sempre messo in campo una formazione logica, al netto delle pesanti assenze soprattutto sul lato sinistro della difesa, seguendo quello che è diventato il diktat di De Laurentiis da quando Mazzarri lasciò la prima volta l’azzurro: giocare con la difesa a quattro.

La difesa a 4

Imposizione della quale oggi il presidente non sembra essere più certo, auspicando che quasi quasi Mazzarri possa adottare nuovamente il sistema di gioco che qualcuno in passato considerava essere tipico di chi volesse difendersi. Oggi non è più così e non è un caso se le prime due della serie A, Inter e Juventus, abbiamo trovato le loro certezze con l’utilizzo di tre difensori centrali. Anche il Napoli potrebbe tornare a questo modulo, per una ragione che si presenta sotto gli occhi di tutti: la difesa è diventata scadente: 31 gol subiti in soli 23 partite stagionali sono troppi. E non può essere soltanto l’addio di Kim il motivo del calo, perchè Rrahmani e Juan Jesus stanno rendendo al di sotto delle loro possibilità, Ostigard non dà mai la sensazione di poter essere preferito ai titolari e Natan sta facendo troppa fatica (e altrettanti errori) in questo suo primo periodo col Napoli. La squadra campione d’Italia occupa il nono posto nella graduatoria delle reti al passivo, 19 gol in 16 gare, insieme ad Atalanta e Roma. Proprio con i giallorossi sabato si giocherà all’Olimpico una partita “drammatica” tra due squadre che vogliono riscattarsi dopo i recenti ko. La Roma cerca il successo per scavalcare il Napoli in classifica (25 contro 27) ed i partenopei intendono fare risultato per non perdere contatto con la zona Champions.