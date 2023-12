Mazzarri: "Napoli, giochiamo come l'anno scorso. La strada è quella giusta"

Il Napoli esce sconfitto anche dall' Olimpico contro la Roma di José Mourinho . I giallorossi si sono imposti sui partenopei con il risultato di 2-0 e al termine della partita Walter Mazzarri si è presentato ai microfoni per commentare la brutta prestazione della sua squadra: "A Politano hanno tirato la maglietta per 15 minuti. Era il nostro momento migliore ed eravamo superiori, l'unica squadra che poteva vincere era la nostra. Di arbitri non parlo. Non siamo stati cinici vicino all'area, la squadra a parte l'occasione di Belotti ha fatto molto di più rispetto alla Roma. Eravamo partiti benissimo e pensavamo di andare in vantaggio. Contro l'Atalanta e in altre partite si sono visti miglioramenti".

Mazzarri: "Giochiamo come l'anno scorso"

Mazzarri ha proseguito: "Abbiamo fatto il 68% di possesso palla, non siamo brillanti a concludere ma per me la strada è quella giusta. Se in futuro vedrò che qualcosa non funziona si può anche cambiare, ma per il momento non mi sembrava il caso. A livello di gioco non mi sembra che giochiamo male, giochiamo come l'anno scorso con giocatori meno in forma" per poi concludere: "Purtroppo se vai in una grande squadra in un certo momento non puoi allenare. Se giochi ogni tre giorni non si può trovare la brillantezza. Bisogna aspettare la prima sosta disponibile o fare qualche rotazione. Bisogna trovare qualche soluzione diversa, ci stiamo provando".