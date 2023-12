La solitudine di Mazzarri: il Napoli perde i pezzi

NAPOLI - Trascorrere il Natale senza ricevere un regalo dal campionato e poi leccarsi le ferite per le batoste prese. È un periodo di festività malinconico per il Napoli, scivolato al settimo posto in classifica dopo la sesta sconfitta (a Roma) subita su 17 partite di Serie A , e ieri Mazzarri a Castelvolturno ha dovuto fare anche la conta dei “danni” in termini di infortuni e squalifiche. Venerdì, contro il Monza, non ci saranno certamente Politano e Osimhen , entrambi squalificati dal giudice sportivo per un turno a causa delle espulsioni dell’Olimpico, in più agli azzurri mancheranno altri elementi infortunati. A cominciare da Olivera, finito ko il 25 novembre a Bergamo a causa di un infortunio al collaterale, e poi Natan (50 giorni di stop) che ha subito una lussazione alla spalla destra contro la Roma. Sempre dal match contro i giallorossi sono arrivate notizie poco incoraggianti su Lobotka : ha subito un colpo al fianco sinistro che dovrebbe tenerlo fuori per 20 giorni e ieri ha lavorato solo in palestra.

Napoli, si ferma anche Lindstrom

Come se non bastasse, alla ripresa degli allenamenti post Natale, il tecnico toscano ha ricevuto anche la notizia del problema muscolare per Lindstrom, costretto a svolgere lavoro differenziato in campo, così come Simeone, anche lui alle prese con qualche sofferenza muscolare. Senza dimenticare che prima di Natale anche Elmas ha salutato la comitiva per trasferirsi al Lipsia, dove il primo gennaio sarà annunciato il suo ingaggio fino al 2028. Come si suol dire, “piove sul bagnato” per Walter Mazzarri, che in questa sua seconda esperienza nel Napoli, finora, ha ricevuto dal campo meno di quanto avrebbe meritato e venerdì, con il Monza, rischia di doversi inventare un’altra formazione ex novo.